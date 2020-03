Lezioni online anche per la Scuola Civica di Musica

Lezioni individuali online anche per la Scuola Civica di Musica di Lanciano. A comunicarlo è il presidente, Alberto Paone che, di comune accordo con docenti, il sindaco Mario Pupillo e l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia, visto il perdurare della situazione di emergenza, ha deciso di dare questa nuova opportunità agli allievi.

L'iniziativa costituisce una opportunità data a docenti ed allievi per mantenere per quanto possibile la continuità didattica. L'adesione alla iniziativa è su base volontaria, nel senso che si richiede l'adesione volontaria sia dei ragazzi che degli insegnanti.

Il programma prevede una lezione settimanale singola tenuta con mezzi di trasmissione telematica a scelta e cura del docente. Il costo è stato contenuto, per favorire tutte le famiglie in difficoltà in questo particolarissimo momento, in 10 euro per lezione, da corrispondersi in una soluzione alla fine di ciascun mese mediante bonifico. I docenti percepiranno dalla scuola il consueto emolumento.