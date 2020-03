Mezz’ora con... Francesca Alvino: "In questi momenti bisogna sapersi reinventare"

Abbiamo parlato di sport e decreti nella "Mezz'ora con..." andata in diretta Instagram, con l'avvocato Francesca Alvino. Ma è un avvocato appassionato di sport, insegnante di spinning Francesca che, solo qualche mese fa, si è cimentata anche con l'Ironman.

Ci ha raccontato come sta trascorrendo questa quarantena, come ha cambiato le sue abitudini sportive e quali sono le domande più frequenti che le hanno rivolto i suoi clienti in qualità di legale. Abituati a fare tanto sport, anche all'aperto? Ci ha dato anche una intelligentissima soluzione casalinga per ovviare al problema, rispettando le regole.

