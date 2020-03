Mezz’ora con... Maurizio Di Marco, tra teatro, sport e qualche risata

Abbiamo parlato di teatro, spettacoli, senza celare i problemi che avranno gli operatori del settore una volta tornati alla normalità, di sport e social con Maurizio Di Maurizio, ieri, nella "Mezz'ora con...", in diretta su Instagram [SEGUI ZONALOCALE].

Maurizio è un attore, comico, grande imitatore ed anche pugile che, ieri, ha voluto condividere con noi le sue preoccupazioni per il "ritorno alla vita" degli operatori dello spettacolo, ma anche un po' di sano divertimento con le sue imitazioni per provare a trovare il lato positivo anche in questa quarantena.

















