Mezz’ora con... Lisa La Pietra: "La mia quarantena in Lussemburgo tra cucina e musica"

Appuntamento al femminile e d’oltralpe per la Mezz’ora con… Lisa La Pietra. Nella nuova rubrica sul profilo Instagram di Zonalocale, l’ospite è stata Lisa. Giovane cantante e musicista lancianese, che da anni ormai vive a Parigi per lavoro. Con lei abbiamo parlato di com’era la sua vita parigina prima della pandemia e di com’è sia stata costretta a cambiarla radicalmente e, addirittura, a “fuggire” dalla capitale francese, per scegliere una quarantena più soft e bucolica in Lussemburgo.

Mezz’ora di chiacchiere e racconti tra esperimenti culinari, un occhio critico sul mondo ed una cantata finale per gli amici di Zonalocale.









