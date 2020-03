Donato stamattina alla Rianimazione di Lanciano il ventilatore per interventi mobili

È stato donato questa mattina alla Asl Lanciano Vasto, alla direttrice del reparto di Rianimazione, Daniela Albanese, dal Comune di Lanciano, il ventilatore "Monnal T60".

Il ventilatore è concepito per gli interventi mobili in ogni contesto e per ogni necessità di cura intensiva, con particolare riferimento a interventi di ventilazione per i pazienti critici, anche in sala rianimazione nei reparti di terapia intensiva e di rianimazione. Il macchinario sarà a disposizione della Asl già a da oggi, martedì 24 marzo.

Il contributo per l'acquisto di 12.810 euro è stato deliberato venerdì 20 marzo dalla Giunta e su mia proposta, a nome di tutta la città di Lanciano, quale segno di collaborazione istituzionale e di unità nella comune battaglia per contenere e limitare il più possibile il diffondersi del covid-19 e manifestare la concreta vicinanza agli operatori sanitari che con grandi competenze e grande dedizione stanno affrontando l'emergenza sanitaria da coronavirus.