Coronavirus, il Rotary di Lanciano dona monitor per terapia intensiva

In questo momento di emergenza, anche il Rotary club di Lanciano si mobilita e vuole fare la sua parte per aiutare chi è in prima linea.

Il club frentano ha già investito 14 mila euro per l'acquisto di un monitor multiparametrico da terapia intensiva per l'ospedale Renzetti di Lanciano che sarà consegnato nei prossimi giorni, ma si può fare molto di più.

Per questo è stata lanciata una raccolta fondi sul portale gofundme.com [QUI il link] per donare alla Rianimazione dell’ospedale di Lanciano una postazione completa di Terapia intensiva con letto ed un ventilatore polmonare.