Uffici pubblici: accesso solo su appuntamento e per servizi inderogabili

Il sindaco di Lanciano ha decretato, a partire da oggi e fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe, nuove misure per il funzionamento degli uffici aperti al pubblico del Comune di Lanciano. In ottemperanza alle direttive del Governo e per limitare il diffondersi del covid-19 il Comune di Lanciano ha istituito una nuova disciplina dell’apertura degli uffici al pubblico.

Nel dettaglio le misure assunte per ridurre sensibilmente la circolazione di cittadini all’interno delle sedi comunali e per evitare situazioni di assembramento e di potenziale contagio, sia per i cittadini che per i dipendenti comunali.

STOP ACCESSO PUBBLICO A UFFICI - Non è più consentito l’accesso agli uffici comunali da parte del pubblico; gli ingressi resteranno chiusi e sarà assicurato per ogni servizio il contatto telematico o telefonico con i cittadini. Questi gli orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 17:30 (per gli uffici della Polizia Municipale, intera settimana dalle 8 alle 20).

ACCESSI INDIFFERIBILI SOLO SU APPUNTAMENTO – Per motivi indifferibili di lavoro, di salute e situazioni di necessità, su valutazione del Dirigente/Responsabile di Servizio e, comunque, per i servizi pubblici essenziali, attualmente identificati in “Stato Civile” e “Polizia Municipale”, si prevede l'accesso contingentato dell'utenza. I responsabili dei servizi sono invitati a ricevere l'utenza solo previo appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, con registrazione di ogni utente identificato mediante documento di riconoscimento. Verrà comunque favorita, quando possibile, l’erogazione dei servizi in forma telematica, postale o telefonica e qualsiasi azione capace di ridurre code e assembramenti negli uffici.

RINVIO STIPULA CONTRATTI NON URGENTI – Sono rinviate le stipule dei contratti non urgenti, utilizzando collegamenti telematici per il contatto con le imprese interessate. Le sedute pubbliche delle gare dovranno essere svolte soltanto in via informatica o, se non possibile, rinviate. Nel caso in cui sia necessaria la firma di atti urgenti si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza.

Elenco dei servizi con i recapiti mail e telefonici da contattare per fissare un appuntamento:

SEGRETERIA GENERALE

Segreteria Generale segreteria@lanciano.eu - 0872707201-212

Avvocatura avvocatura@lanciano.eu - 0872707227

SETTORE AFFARI GENERALI

Servizi Anagrafe, Stato Civile, Protocollo/URP, Personale urp@lanciano.eu - 08727071

ServizioElettorale elettorale@lanciano.eu – 0872707206

Servizio Attività Produttive attivitaproduttive@lanciano.eu– 0872707402-404-405-425

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizio Tributi: tributi@lanciano.eu - 0872707556-560

ServizioRagioneria: finanze@lanciano.eu – 0872707544-541-552

Servizio Economato: economato@lanciano.eu – 0872707563

Servizi Informativi: ced@lanciano.eu – 0872707254

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Lavori Pubblici lavoripubblici@lanciano.eu – 0872707322

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

Servizio Urbanistica: urbanistica@lanciano.eu -0872707323

ServizioAmbiente: ambiente@lanciano.eu 0872707602

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Istruzione: ristorazionescolastica@lanciano.eu - 0872707229-431

ServizioSport: sport@lanciano.eu – 0872707428

ServizioCultura: servizio.cultura@lanciano.eu – 0872707428

ServizioPolitiche Sociali: politichesociali@lanciano.eu - 0872707633-634

Servizio Ascolto e Orientamento Sociale: politichesociali@lanciano.eu – 335.6097725 / 335.1797388

Servizio Segretariato Sociale: segretariatosociale@lanciano.eu - 392.9971418

Servizio Ascolto e Sostegno Psicologico: 366.9393872 - dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 – sabato dalle 09:00 alle 11:00

POLIZIA MUNICIPALE

comune.lanciano.chieti@legalmail.it - 08724687 dalle 08 alle 20, intera settimana.