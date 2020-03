Sta meglio l’avvocato lancianese coinvolto in un incendio domestico

Sta meglio l’avvocato lancianese rimasto ieri coinvolto in uno spaventoso incendio che ha distrutto la sua mansarda in via Petragnani, nel quartiere Cappuccini di Lanciano.

In un primo momento, le condizioni dell’uomo erano apparse più gravi e si era parlato di un suo trasferimento al centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Poi la bella notizia. Il 60enne, ex consigliere comunale, ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 20% del corpo, soprattutto su mani e viso ma, il personale dell’ospedale di Chieti non ha ritenuto necessario il trasferimento.

Resta la paura per quanto accaduto e l’enorme tristezza per la perdita dei due amati cagnolini, morti asfissiati nell’incendio.