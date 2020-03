Seicento pizze appena sfornate donate all’ospedale Renzetti di Lanciano

Non solo applausi e menzioni d’onore per gli operatori del servizio sanitario che in questi giorni stanno dando tutto l’aiuto e la professionalità possibili per questa situazione di grande pressione. Ha voluto fare un passo in più, forse, Donato Di Campli, imprenditore di Lanciano che questa mattina ha voluto testimoniare apprezzamento e vicinanza al personale dell'ospedale Renzetti offrendo ben 600 pizze appena sfornate.

Le pizze sono state preparate nel laboratorio frentano dell'imprenditore e confezionate in scatole personalizzate successivamente consegnate a ciascuna unità operativa.

«Tengo molto alla mia città e cerco in ogni occasione di dimostrare in modo concreto la mia vicinanza - ha detto Di Campli -. Soprattutto in questa circostanza è necessario essere vicini e partecipi, e oggi desidero esprimere la riconoscenza del nostro gruppo a chi sta lavorando in condizioni difficili».