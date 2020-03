Attivato a Lanciano il servizio di ascolto e sostegno psicologico

Il Comune di Lanciano ha attivato dei servizi di ascolto e sostegno alla cittadinanza, in particolare quella più vulnerabile, per far fronte alla gestione dell'emergenza covid-19 in corso. In particolare, l'assessorato alle Politiche Sociali ha attivato a partire da oggi lunedì 16 marzo dei servizi in grado di garantire una rete virtuosa che supporti la comunità e le persone più vulnerabili durante l'emergenza sanitaria Covid-19, come persone sole, cittadini affetti da patologie croniche e/o oncologiche. La finalità del servizio è quella di fornire ascolto, sollievo e allo stesso tempo offrire un intervento specialistico nella gestione della complessa situazione emergenziale in corso, con professionisti opportunamente formati e in grado di dare un supporto di competenze ai cittadini.

Di seguito i servizi disponibili a partire dal 16 marzo 2020, come disposto con avviso dall'assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti, e dalla dirigente del settore Servizi alla Persona Giovanna Sabbarese.

Servizio di ascolto e sostegno psicologico - Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18; il sabato dalle 9 alle 11. Il numero da contattare per accedere a questo servizio è il 3669393872; le referenti del servizio sono le psicologhe Claudia Capuzzi e Luciana Sammaciccia.

Servizi ascolto e orientamento sociale - Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. I numeri da contattare per accedere a questo servizio sono 3356097725 e 3351797388. Le referenti del servizio sono le assistenti sociali Tiziana Silvestri e Teresa Cappiello. È possibile richiedere assistenza anche tramite mail politichesociali@lanciano.eu .

Servizio segretariato sociale (pratiche amministrative) - Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Il numero da contattare per accedere a questo servizio è il 3929971418 o tramite mail a segretariatosociale@lanciano.eu .

“Il benessere psicofisico dei nostri concittadini è una priorità che in questo momento abbiamo il dovere di tutelare, mettendo a disposizione un canale aperto e sicuro con i cittadini che hanno più bisogno di noi e delle competenze delle professioniste del settore Politiche Sociali in questo momento. - afferma l’assessore Dora Bendotti - Comune di Lanciano non intende lasciare nessuno indietro, specie in un momento così importante e decisivo nella battaglia alla diffusione del coronavirus: invitiamo tutti a restare a casa, questo è l'unico vaccino possibile al momento contro il covid-19. Se ci sono problemi, se si vuole conforto o solo chiedere ascolto a persone formate per questo tipo di servizi non esitate a chiamare i nostri numeri, - conclude- noi ci siamo”.