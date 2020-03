Incendio in mansarda: grave avvocato lancianese

È rimasto gravemente ustionato M.D.D., 60enne lancianese, rimasto coinvolto questa mattina in un incendio che ha interessato la sua mansarda in via Petragnani, a Lanciano. L'uomo era nei locali all'ultimo piano della palazzina in cui abita, in zona Cappuccini, quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stato investito dal fuoco proveniente dal caminetto. L'uomo è stato tratto in salvo prima che la mansarda venisse devastata dalle fiamme. Fortunatamente nessuna conseguenza per il figlio 13enne che si trovava nell'appartamento al piano di sotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano che hanno spento il rogo e verificato la sicurezza della palazzina. I sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza l'uomo a Chieti. Da qui verrà trasferito in un centro specializzato per ustionati.

Seguono aggiornamenti