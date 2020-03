Ecolan: "La nostra pulizia non decontamina dal covid-19"

“Le pulizie che stiamo effettuando in questi giorni nei Comuni che ci hanno affidato il servizio di spazzamento strade non servono a decontaminare o sanificare il territorio dal virus Covid-19”. Lo precisa la Ecolan spa, specificando che il protocollo interno prevede un’aggiunta all’acqua della macchina spazzatrice di una soluzione di ipoclorito di sodio, più comunemente noto come varichina.

Questo avviene normalmente, e in qualsiasi periodo dell’anno, così come per qualsiasi comune dove EcoLan effettua il servizio di igiene urbana, per il lavaggio e lo spazzamento di zone particolari, come ad esempio vicoli o strade dove è presente guano di piccioni, non per decontaminare o sanificare.

“EcoLan spa ricorda - si legge in una nota della società - che in questi giorni di contenimento e contrasto del coronavirus, particolare attenzione viene posta per la sicurezza e salute di dipendenti e operatori che sono stati dotati di dispositivi di protezione che tuttavia non hanno nulla a che fare con le attività di decontaminazione o sanificazione da covid-19. Si ricorda che, - conclude la nota - in applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria dei recenti decreti del presidente del Consiglio del ministri, tutti i centri di raccolta ubicati nei territori dei comuni soci restano chiusi dal 12 marzo al 3 aprile 2020”.