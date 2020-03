Controlli della Polizia municipale, fermata ieri una partita a calcetto

Prosegue senza sosta il servizio di vigilanza della Polizia Municipale di Lanciano. Gli agenti stanno lavorando ogni giorno per far rispettare le norme del decreto del presidente Conte #iorestoacasa, anche a bordo degli autobus urbani per invitare i passeggeri che non erano usciti per i tre motivi previsti (lavoro, salute, stretta necessità) a tornare a casa o a fare compere di generi alimentari negli esercizi commerciali di vicinato.

Ieri pomeriggio invece è stata interrotta una partitella di calcetto ai Funai.

“Cari ragazzi, - dice il sindaco Mario Pupillo - ora non è il momento di giocare all'aperto, bisogna stare a casa. Grazie ai tanti che stanno applicando queste misure per il bene di tutti. A quei pochi che non le rispettano e che in questi giorni sono o saranno fermati ricordo che la violazione degli obblighi - conclude - è perseguibile ai sensi dell'articolo 650 codice penale, con la pena dell'arresto fino a tre mesi o ammenda di 206 euro”.