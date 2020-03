Funzioni religiose in diretta streaming, le chiese si organizzano

Tra i tanti divieti e restringimenti c’è anche quello che riguarda la celebrazione delle sante messe e di tutte le funzioni religiose per scongiurare il rischio di contagio del coronavirus. Ma come previsto dalla stessa ordinanza di S.E. mons. Emidio Cipollone, pian piano le chiese si stanno organizzando per far avvicinare i fedeli alle funzioni religiose, soprattutto in questo tempo di Quaresima, con tutti i mezzi messi a disposizione dalla rete.

C’è chi, come la parrocchia di Sant’Antonio, invita i fedeli ad iscriversi sul canale YouTube [CLICCA QUI] di riferimento per riuscire a sfondare insieme il tetto dei mille follower ed avere così la possibilità di trasmettere in diretta la santa messa.

C’è poi chi, invece, utilizza direttamente la propria pagina pubblica Facebook, come la Parrocchia SS. Cuore di Gesù. Ogni mattina alle 7, sul profilo social della parrocchia, c’è infatti la possibilità di seguire in diretta la funzione religiosa. Perché non c’è bisogno di uscire di casa per professare la propria fede.