Camion prende fuoco in A14, intervento di vigili del fuoco ed eliambulanza

Un camion ha preso fuoco al km 415 della corsia Nord dell'A14. Il mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme tra i caselli di Val di Sangro e Lanciano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 10.30.

Il tratto è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei soccorsi. Oltre al personale di Autostrade sono intervenuti i vigili del fuoco e l'eliambulanza del 118 per soccorrere l'autista del mezzo.

La coda formatasi è di un chilometro di coda

In aggiornamento