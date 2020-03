Le scuole si organizzano: inizia la teledidattica

La sospensione forzata della didattica porta le scuole a doversi organizzare per evitare di far perdere compiti e lezioni agli alunni. Da lunedì 9 marzo, l’IIS Da Vinci - De Giorgio sarà attivata la didattica a distanza con frequenza obbligatoria per tutti gli alunni che potranno, così, seguire le attività a distanza, fare attività di ricerca e svolgere i lavori assegnati.

Considerato il valore dell'iniziativa che permette ai ragazzi di tenersi in stretto contatto con il mondo della scuola e che consente di mantenere vivo il rapporto docente/studente, seppure a distanza, si confida nella collaborazione di tutti, in particolare genitori ed alunni, affinché mai venga meno il diritto all'Istruzione. Tutti i genitori e gli studenti sono quindi pregati di consultare frequentemente il sito e la posta elettronica per info ed aggiornamenti.