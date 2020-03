Ãˆ di Lanciano il nono caso di Covid-19 in Abruzzo

È di Lanciano il nono contagiato dal Covid-19 in Abruzzo. Si tratta di un 32enne, lancianese, risultato positivo al test di secondo livello eseguito all’Istituto Spallanzani di Roma. Il primo test, effettuato nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, aveva dato esito dubbio. A comunicarlo ieri il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione [LEGGI QUI].

L’uomo, rientrato da Reggio Emilia da un corso di formazione, avendo accusato i primi sintomi influenzali già dal viaggio di ritorno, dopo essersi rinchiuso in casa, ha allertato il medico di famiglia e, sempre da solo, si è recato nell’ospedale di Chieti, con la propria auto, dove sono scattati i protocolli del caso ed è in isolamento da lunedì scorso.

Dunque, c’è un primo contagiato al Covid-19 nella città frentana ma l’uomo, avendo seguito tutti i protocolli previsti, senza entrare in contatto con nessuno dal suo ritorno da Reggio Emilia (che ricordiamo non essere una zona rossa, ndr) non ha messo a rischio di contagio amici e parenti.