Coronavirus, al Renzetti la tenda per il triage dei pazienti sospetti

“Se hai febbre, non entrare in ospedale, rivolgiti al triade in tenda”. Sono questi i messaggi apparsi al Renzetti dopo il montaggio della tenda della Croce Rossa, nei pressi dell'ingresso del Pronto Soccorso, per il triage destinato proprio a chi ha sintomi riconducibili al coronavirus e per evitarne il contagio.

35 metri e due posti disponibili, la tenda è stata richiesta direttamente da Antonio Caporrella, primario del reparto Pronto Soccorso ed emergenza per far fronte a possibili casi da coronavirus e per garantire così un adeguato servizio a tutti i pazienti che arriveranno in ospedale e riuscire a separare i casi sospetti da Covid-19, da chi arriverà in PS per motivi che non hanno nulla a che vedere con l’epidemia.