Odore di bruciato e fumo nero, corto circuito al parrucchiere di via Ferro di Cavallo

Sarebbe stato un corto circuito alla centralina elettrica a causare il principio di incendio che si stava propagando nella tarda serata di ieri nel salone per parrucchieri in via Ferro di Cavallo, a Lanciano, poco distante dal passaggio a livello che porta su via del Mancino.

Sono stati i clienti del bar lì vicino, allertati dal forte odore di bruciato e dal fumo nero che proveniva dai locali del parrucchiere, a chiamare i vigili del fuoco e sollecitare il loro intervento. Una volta sul posto, si sono immediatamente resi conto di cosa stava accadendo e, fortunatamente, hanno scongiurato il peggio. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia di Lanciano.