Cala il sipario su Abitare Oggi, il coronavirus non frena le presenze

Si conferma una rassegna di settore capace di attrarre un pubblico davvero interessato, a testimoniarlo sono proprio gli espositori, molti di loro hanno stabilito contatti costruttivi e firmato anche contratti. Abitare Oggi, Fiera Nazionale dell'Edilizia e dell'Architettura si è conclusa con un trend positivo, nonostante i timori della vigilia dovuti al coronavirus che ha pure causato qualche assenza.

“Per questa 31esima edizione è doveroso porgere un particolare e sentito ringraziamento a tutte le ditte espositrici che hanno assicurato la loro presenza – ha tenuto a precisare il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante – in un momento di grande difficoltà per l'intero sistema economico nazionale e internazionale e un grazie va ai visitatori che pure sono stati numerosi, specie nella giornata di domenica e ai tecnici che hanno garantito la partecipazione a convegni di notevole rilievo. In una situazione di generale apprensione per il sistema produttivo del nostro Paese, il Consorzio ha ritenuto di dover confermare la manifestazione considerando prima di tutto che le Autorità Istituzionali non avevano diramato ordinanze che potessero ostacolarne il regolare svolgimento o destare preoccupazione per la salute pubblica nella nostra regione. Lancianofiera ha gestito la situazione con il massimo impegno - sottolinea - di tutti i suoi collaboratori attenendosi scrupolosamente alle direttive del Governo regionale e nazionale. Con l'auspicio che si torni presto a una condizione di maggiore tranquillità e che quanto accaduto non si verifichi più in futuro, diamo a tutti appuntamento alla prossima edizione”.

Il presidente si è detto, dunque, soddisfatto per un risultato conseguito grazie alla determinazione e al lavoro di tutti e ha voluto ribadire le ragioni per cui non ha annullato, né rinviato la rassegna che, nonostante l'iter piuttosto travagliato e un clima non proprio sereno, si è rivelata un successo. I numeri, infatti, circa 6000 le presenze, si distanziano poco da quelli del 2019, si è registrata solo una leggera flessione e questo non può che essere considerato un “buon risultato”.

Ma se le luci si sono spente su Abitare Oggi, il lavoro a Lancianofiera è tutt'altro che fermo, anzi grande impegno e infaticabile lavoro per allestire la rassegna leader, la Fiera dell'Agricoltura che tra un mese aprirà i cancelli.