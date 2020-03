Sfonda con l’auto la balconata di largo D’Ovidio e rischia di cadere giù

Ha sfondato il parapetto di larghetto D’Ovidio, in viale delle Rimembranze, restando pericolosamente in bilico sul balconcino che sporge su via per Fossacesia.

È stata, sembrerebbe, una Mercedes coupé la protagonista di quanto accaduto, stamattina, alle prime luci dell’alba nello stesso luogo in cui, lo scorso 14 settembre, un ragazzo, dopo la Nottata delle Feste di Settembre, volò giù, in una caduta che poi gli fu fatale [LEGGI QUI]. Ad indagare sull’accaduto i carabinieri e della polizia municipale di Lanciano.