Miccichè esalta il Lanciano. La Virtus Cupello espugna Spoltore, ancora ko la Bacigalupo

Uno Stefano Miccichè sugli scudi esalta il Lanciano nella gara interna contro il Delfino Flacco Porto. Con un gol per tempo il rossonero regala la vittoria ai suoi per 2 a 0. Grazie alla vittoria odierna i lancianesi rosicchiano tre punti alla capolista Castelnuovo Vomano caduta inaspettatamente in casa col Penne (3 a 1 per gli ospiti).

La Virtus Cupello continua a inanellare prestazioni convincenti. Grazie a una rete di Colitto al 48'pt, i cupellesi espugnano il difficile campo di Spoltore e volano a quota 38.

Animi opposti invece quelli della Bacigalupo Vasto Marina che incappa in un'altra sconfitta: 1 a 0 contro i Nerostellati, a deciderla è stato Palombizio al 58'st.

LA 28ª GIORNATA

Acqua&Sapone - Angizia Luco 2-0

Alba Adriatica - Torrese 0-1

Bacigalupo Vasto Marina - Nerostellati 0-1

Capistrello - Paterno 2-0

Castelnuovo Vomano - Penne 1-3

Lanciano - Il Delfino Flacco Porto 2-0

Pontevomano - Nereto 2-2

Sambuceto - Renato Curi Angolana 2-4

Spoltore - Virtus Cupello 0-1

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 66

Lanciano 57

Torrese 49

Alba Adriatica 46

Penne 44

Capistrello 42

Acqua&Sapone 42

Nerostellati 41

Spoltore 40

Virtus Cupello 38

Angizia Luco 36

Il Delfino Flacco Porto 35

Sambuceto 33

Pontevomano 31

Nereto 30

Bacigalupo Vasto Marina 30

Renato Curi Angolana 27

Paterno 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Angizia Luco - Sambuceto

Il Delfino Flacco Porto - Alba Adriatica

Nereto - Acqua&Sapone

Nerostellati - Castelnuovo Vomano

Paterno - Bacigalupo Vasto Marina

Penne - Pontevomano

Renato Curi Angolana - Lanciano

Torrese - Spoltore

Virtus Cupello - Capistrello