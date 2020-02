Bioedilizia e sostenibilità nella 31esima edizione di Abitare Oggi

“È una edizione speciale questa di Abitare Oggi, allestita con il consueto impegno ma accompagnata da un'atmosfera di timori per via del coronavirus che ha reso tutto un po' più complicato, però siamo riusciti ugualmente a dar vita a una fiera importante che ha consolidato il suo ruolo nel panorama dell'edilizia. Ringrazio gli espositori e tutte le aziende presenti che hanno scelto di non saltare questo appuntamento”, ha esordito così il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante inaugurando la 31esima rassegna riservata all'edilizia e all’architettura.

La specializzazione resta l'elemento dominante e gli aspetti peculiari quest'anno sono la sicurezza e la tutela del patrimonio e dell'ambiente con la presenza della bioedilizia e dei materiali alternativi per costruire nel segno della stabilità e sostenibilità. Ma questa è anche la fiera del bello, dell'arte e la partecipazione. Ormai da 25 anni, dell'Università Europea del Design testimonia l'attenzione a espressioni artistiche originali e innovative. C'è anche una collettiva di artisti che hanno privilegiato questa vetrina per consentire a un pubblico vasto di ammirare le loro opere”. Il presidente, prima di concludere il suo intervento ha dato un'anticipazione confortante. “Anche il Bilancio 2019 si chiuderà in positivo e questo è il segno che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta e gli obiettivi sono condivisi da tutti i soci che ringrazio per il loro prezioso contributo”, ha sottolineato.

Abitare Oggi è da anni il luogo ideale per discutere e confrontarsi su argomenti che riguardano proprio il territorio e la qualità della vita che passa attraverso la sicurezza, la tutela ma anche l'arte, la creatività, il bello in tutte le sue molteplici e accattivanti espressioni. Spazio, quindi, a stand allestiti con cura che accolgono pezzi e oggetti di arredo, angoli destinati all'artigianato a lavori originali e unici realizzati grazie alla sapienza e alla fantasia. Tutto per rendere bella, accogliente, confortevole la casa, vera protagonista di Abitare Oggi. Un ampio e suggestivo spazio è destinato alle opere di artisti che espongono i loro lavori in una collettiva che di certo susciterà attenzione e curiosità.

Torna anche in questa edizione, dopo aver partecipato per la prima volta lo scorso anno, la Sasi che avrà così l'occasione per tre giorni di spiegare e informare direttamente il numeroso pubblico con materiale ad hoc e di continuare la campagna di sensibilizzazione nei confronti di un bene prezioso e insostituibile ma non illimitato, come è appunto l'acqua. Risorsa dunque che non va sprecata. E quando si parla di sostenibilità e di ambiente non si può non parlare di riciclo e di raccolta differenziata e quindi di Ecolan, presente in fiera con un proprio stand.

L'appuntamento, quindi, è a Lancianofiera, fino a domani, 1 marzo. L'ingresso è gratuito.