Detenuti si ribellano, momenti di tensione nel carcere di Lanciano

Si sono armati di oggetti rotti o danneggiati e hanno minacciato di far del male a chiunque si fosse avvicinato. Sono quattro detenuti extracomunitari i protagonisti dell’increscioso episodio che si è verificato due giorni fa nel carcere di Lanciano, in una sezione di media sicurezza, in orario in cui si svolgevano le quotidiane attività della struttura.

Grazie all’intervento del personale di polizia penitenziaria, del provveditore regionale di Roma in stretta sinergia con l’Amministrazione locale, serata è stato possibile riportare la situazione alla normalità e contenere i detenuti più violenti. In tempi record gli agenti hanno proceduto allo sfollamento dell’intero reparto, alla definizione delle procedure previste dalle normative vigenti e si è avviata la procedura di recupero del reparto e degli impianti.

“Un particolare riconoscimento va a tutto il personale del Reparto di Polizia Penitenziaria di Lanciano per la competenza e solerzia d’intervento. - si legge in una nota del comandante di reparto, Gino Di Nella - Un particolare apprezzamento all’Amministrazione centrale che nei fatti ha dimostrato fattiva presenza ed eccellente cooperazione a sostegno del personale e dell’istituzione locale”.