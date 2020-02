Verì: "Lanciano è e resterà un presidio di primo livello"

“L’ospedale di Lanciano è e resterà un presidio di primo livello”. Ad assicurarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, intervenuta questa mattina in conferenza stampa a Lanciano con il direttore generale della Asl Lanciano-Chieti-Vasto, Thomas Schael, il consigliere regionale della Lega Emanuele Marcovecchio e l’assessore regionale Nicola Campitelli.

E dopo le polemiche delle scorse settimane sul depotenziamento degli ospedali di Lanciano, Vasto e Atessa, della mancanza di anestesisti e accentramento verso Chieti dei servizi, i vertici regionali e dell’azienda sanitaria hanno deciso di rispondere alle accuse mosse a loro carico.

“Ci attiveremo affinché verrà realizzata anche una rete tra quello che è l’ospedale Renzetti e la realtà frentana - ha detto la Verì - con attenzione al territorio ed al rinforzo di ciò che ora non va. L’ospedale avrà delle vocazioni ancora da decidere - ha spiegato - entrerà in una rete che lo collegheranno agli altri ospedali a seconda delle specializzazioni”. E sulla costruzione del nuovo ospedale afferma che si è al lavoro per valutare gli accordi di programma con il Ministero e - ha specificato - appena avremo delle risposte, porteremo avanti le procedure”.

Si è quindi parlato di appropriatezza e reale fabbisogno per rispondere a chi parla di tagli e accorpamenti ingiustificati. “La nostra è una gestione consapevole e responsabile - ha detto Schael - che sta provando a far fronte ai buchi di bilancio senza privare i cittadini dei servizi primari. Siamo nel 2020 - ha concluso - dobbiamo trovare il coraggio di ammettere che, ad oggi, l’ospedale è la peggior risposta alle esigenze di salute dei cittadini e per questo, muoverci in modo che dei nuovi servizi possano muoversi nella direzione delle nuove esigenze”.