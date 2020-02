Prevenzione del coronavirus, a Lanciano stop alle udienze fino al 2 marzo

A Lanciano rinviate le udienze fino al 2 marzo. Lo ha deciso il presidente del Tribunale, Riccardo Audino, "preso atto dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid 19".

L'attività del palazzo di giustizia non si ferma completamente: lo stop riguarda "tutte le udienze civili e penali che non rivestano carattere di urgenza fino al giorno 2 marzo 2020", si legge nel documento emanato dal presidente, che rimette "ai singoli magistrati la valutazione delle singole cause da trattare, sia in materia civile che penale". I giudici "avranno cura di gestire le udienze in modo che non vi sia affollamento".

La decisione scaturisce dal decreto legislativo emanato dal Governo Conte il 23 febbraio per far fronte all'emergenza coronavirus. Audino ha adottato la misura di contenimento al fine "di evitare o ridurre al massimo l'assembramento di persone che stazionano a distanza ravvicinata".