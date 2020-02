Arrivato a Treglio il nuovo medico di base del paese

Ha preso servizio questa mattina, alle 11, il nuovo medico di base di Treglio. Si tratta di Giuseppe Barbone, originario di Frisa, dove ha il suo primo studio, e residente a Lanciano.

Il dottore, atteso già da numerosi pazienti, è stato accolto, in piazza San Giorgio, dove c'è anche l'ambulatorio, che rimane accanto all'ingresso del municipio, dal sindaco Massimiliano Berghella e dall'assessore Giusi Di Renzo. “Amo mettermi sempre in gioco – dice Barbone, che prende il posto di Giuseppe Bucco, andato in pensione – e per me questa è una nuova sfida”.

“La comunità accoglie col sorriso il nuovo medico del paese che a sua volta arriva col sorriso – afferma Berghella -. I locali sono stati totalmente rinnovati, e adeguati alle normative vigenti e a quelle prescritte dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. Sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza – prosegue – e di abbattimento delle barriere architettoniche. È stata resa più accogliente la sala d'attesa, i bagni sono stati adeguati alle esigenze dei disabili. Insomma un ambulatorio funzionale, subito preso d'assalto, a rimarcare la funzione sociale che il medico di base riveste in un borgo come il nostro”.

L'ambulatorio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 8 alle 10.