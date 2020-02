Auto si ribalta dopo uno scontro in centro a Lanciano, ferita una donna

Una donna ferita in uno scontro tra due auto a Lanciano. È successo stamattina poco dopo le 10 in via Luigi De Crecchio. Una Fiat 500 ha impattato con una Fiat Multipla in corrispondenza dell'incrocio di via Vittorio Veneto.

La Fiat 500, dopo lo scontro, si è ribaltata su un lato abbattendo un palo della segnaletica e terminando la propria corsa sul gradino del marciapiede. Fortunatamente nello scontro non sono stati coinvolti pedoni. La donna ferita viaggiava sulla Multipla condotta dal marito; sulla 500 c'era solo il conducente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli agenti del commissariato.

In aggiornamento