Sasi, a Lanciano il convegno sulle nuove tecnologie per la progettazione delle condotte idriche

La Sasi, con la collaborazione della società Servizi a Rete di Milano, ha organizzato il convegno "Progettare con le tecnologie no-dig i canali fognari e acquedottistici" che si terrà a Lanciano, a Palazzo degli Studi, venerdì 21 Febbraio, alle ore 9.

"L'obiettivo di questo incontro", spiega Donatello Di Prinzio, responsabile reti della Sasi, che relazionerà sull'efficacia dei sistemi no-dig, "è quello di informare i tecnici, le aziende e gli enti sulle nuove tecnologie per progettare, costruire e ricostruire le condotte idriche e fognarie. Sono metodi applicabili senza scavare e che riducono notevolmente l'impatto nei centri abitati che con gli scavi sono costretti a subire non pochi disagi. Sistemi che in Europa e in altre parti d'Italia sono di uso quasi comune. Noi come Sasi abbiamo già adottato in alcuni casi questi metodi innovativi con buoni risultati. L'auspicio è che queste tecniche vengano utilizzate sempre di più, soprattutto nei centri storici dove c'è una maggiore difficoltà a scavare".

La Sasi, dunque, ha voluto questa giornata informativa per favorire un confronto qualificato, grazie alla presenza di esperti, su un argomento importante. "È un convegno tecnico che vedrà la partecipazione anche degli ordini professionali", commenta il presidente Gianfranco Basterebbe, "sarà una costruttiva opportunità di approfondimento su un tema centrale per società come la nostra. L'informazione è fondamentale per poter lavorare con maggiori risultati e offrire un servizio sempre più efficiente alla collettività, salvaguardando e tutelando il territorio".

Per le iscrizioni: https://www.serviziarete.it/giornata-tecnica-sasi-lanciano-2020/