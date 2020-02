L’ospedale Renzetti perde la direzione sanitaria, Pupillo: "Ennesimo schiaffo al territorio"

“Siamo dinanzi all'ennesima umiliazione del territorio frentano”. Sono queste le parole del sindaco Mario Pupillo a seguito della comunicazione della soppressione della direzione sanitaria di presidio dell’ospedale Renzetti.

“Privare della direzione sanitaria di presidio l'ospedale di primo livello "Renzetti" di Lanciano, come anche il San Pio di Vasto, è una decisione "romana" che ricade sui nostri territori con conseguenze devastanti sull'organizzazione degli ospedali e quindi sui servizi alla popolazione. - dice Pupillo - Le due direzioni sanitarie di presidio di Lanciano e Vasto sono state soppresse per creare un'unica figura che dovrà dividersi tra le due città. Con chi è stata concordata questa decisione della Asl Lanciano Vasto Chieti? Il comitato ristretto dei sindaci a cosa serve? Se il direttore Schael pensa di emarginare dalle decisioni sulla sanità i rappresentanti istituzionali dei territori, ovvero i sindaci, si sbaglia di grosso”. Dello stesso parere anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna [LEGGI QUI].

Il sindaco promette di far sentire la propria voce in ogni sede e in ogni modo contro questa sottrazione, ritenuta “l'ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini frentani, umiliati da una politica cieca, sorda, che sta facendo carne da macello della sanità pubblica”.

“Con la demagogica e inconsistente motivazione della spending review pensano di giustificare questo atto che di fatto depotenzia due presidi ospedalieri di primo livello come gli ospedali di Lanciano e Vasto. Ci opporremo - sottolinea Pupillo - con tutte le nostre forze contro la politica che non vuole il bene dei cittadini e priva di risorse la sanità pubblica ogni giorno di più, come già accaduto con la sciagurata scelta di accentrare il laboratorio analisi a Chieti, con la mancata nomina del direttore sanitario aziendale e con gli organici ridotto all'osso che hanno costretto a sospendere numerose sedute operatorie a danno dei cittadini bisognosi di interventi”.