Dopo la musica, alle Caltapie riparte la stagione di prosa

Riparte la Quarta Edizione della “Prima Stagione” alle Caltapie di Lanciano, dedicata agli spettacoli teatrali. Dopo quella dei concerti tenuti da ottobre 2019 a gennaio 2020, inizia la stagione di prosa con quattro spettacoli e tre incontri sulla scrittura-lettura del racconto breve.

I temi toccati dalle quattro proposte sono le “Storie” che arrivano: da un vissuto nomade; da una cultura isolana; da una logica sistemata nella consuetudine; e da un epistolario intimo fra due genitori ed un figlio emigrato.

I tre incontri sulla scrittura-lettura Il posto dei melograni grazie ad Irene Giancristofaro, autrice dei racconti, ci fanno ritrovare tempi, profumi, colori e sensazioni di luoghi riposti nel nostro profondo, raggiungibili attraverso la forza evocativa della scrittura.

21 Febbraio ore 21.30

ZHORAN - Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro suonano e raccontano storie Rom che vengono da lontano, cresciute dalla strada e nutrite dal tempo portano vissuti e valori diversi che aggiungono significati al senso vita.

06 Marzo ore 21.30

SALTA NEL MIO SACCO del Teatro Possibile di Lanciano, è un racconto popolare della Corsica luogo natio del protagonista del racconto, Francesco, nato zoppo e costretto ad emigrare, ma i versanti e le gole di Monte Cinto, il profumo del timo e dell'origano, il gusto delle bacche di ginepro e di mirto lo riporteranno alla sua terra.

20 Marzo ore 21.30

I Tarocchi, Chiromanzia, Numerologia, Cartomanzia, i Ching.

“QUATTRO LEZIONI: 3 in nero e la prima gratis!

Associazione La Pecora Nera di Lanciano

Nicola Di Vincenzo e Antonietta Renna ci svelano con rigoroso umorismo le ragioni dei maghi e le ragioni degli sciamani.

03 Aprile e 04 Aprile ore 21.30

ASPETTO TUE NOTIZIE- Compagnia Néfertiti La Foraine (Montanay, Francia) di e con Claudio Colangelo

Uno spettacolo che mostra i momenti intimi di una relazione epistolare tra un figlio andato via e il padre e la madre. Il figlio conserva per anni le lettere dei genitori e risponde raramente lasciando che il tempo trovi le parole giuste da scrivere ed inviare o forse per raccontare.

Domenica 19-26 aprile, Domenica 3 maggio ore 18.00

Il posto dei melograni

Lettura di racconti brevi di Irene Giancristofaro a cura del Teatro Possibile

Dom.19 aprile Le Fate; Dom.26 Aprile I Mazzemarelle; Dom.3 Maggio La Strega e La Surbile.

Il teatro è un luogo speciale d'incontro dove ci sono persone che ci raccontano “Storie” che noi non conosciamo e luoghi dove non siamo mai stati e probabilmente non andremo mai, viaggiatori che ci portano doni belli ed inattesi.