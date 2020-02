Sold out per lo spettacolo di prosa con Alessandro Preziosi

Biglietti esauriti anche per questo nuovo appuntamento del cartellone di prosa 2019/2020 del teatro Fenaroli di Lanciano, realizzato in collaborazione con i Teatri Riuniti d’Abruzzo: Vincent Van Gogh L’odore assordante del bianco, di Stefano Massini per la regia di Alessandro Maggi in scena mercoledì 19 febbraio, alle ore 21, con Alessandro Preziosi, Francesco Biscione e con Massimo Nicolini, Roberto Manzi, Leonardo Sbragia, Antonio Bandiera.

Nello spettacolo, Alessandro Preziosi è Vincent, nei suoi tristi anni nel manicomio di Saint Paul, tra le austere e slavate pareti della sua stanza. Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco? È il 1889 e l’unico desiderio di Vincent è uscire da quelle mura, la sua prima speranza è riposta nell’inaspettata visita del fratello Theo che ha dovuto prendere quattro treni e persino un carretto per andarlo a trovare.

Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo isolamento di Vincent Van Gogh in manicomio, lo spettacolo di Khora teatro in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, che si avvale della messa in scena di Alessandro Maggi è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Il testo vincitore del Premio Tondelli a Riccione Teatro 2005 per la “…scrittura limpida, tesa, di rara immediatezza drammatica, capace di restituire il tormento dei personaggi con feroce immediatezza espressiva” (dalla motivazione della Giuria) firmato da Stefano Massini con la sua drammaturgia asciutta ma ricca di spunti poetici, offre considerevoli opportunità di riflessione sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea.