Strada provinciale San Vito-Lanciano: in 10 punti le richieste di maggiore sicurezza delle contrade

Si è tenuta ieri, nella sede dell’associazione culturale Paglieronese, l'incontro su viabilità e sicurezza della strada provinciale San Vito-Lanciano, problemi resi ancora più evidenti dall'incidente che, il 30 dicembre scorso, ha causato la morte di Linda Ghazouani, deceduta a seguito di investimento sulle strisce pedonali [LEGGI].

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella e il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito. Il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, impossibilitato a partecipare, ha invitato una rappresentanza dell’associazione e il sindaco di Treglio per giovedì 20 febbraio.

L’assemblea, iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Linda Ghazouani, ha rilevato la necessità di estendere l'invito pervenuto dalla presidenza della Provincia al sindaco di Rocca San Giovanni, la cui amministrazione comunale risulterebbe, al momento, esclusa dall’incontro.

Il dibattito dei cittadini, moderato dal presidente dell’associazione, Orlando Bellisario, si è concretizzato in una raccolta firme che sintetizza, in dieci punti, le richieste dei cittadini residenti nelle contrade Paglieroni di Treglio, Santa Calcagna di Rocca San Giovanni e Cotellessa di Villa Martelli di Lanciano:

1. manutenzione delle strisce pedonali esistenti;

2. realizzazione di semafori pedonali e di vernici rifrangenti, in prossimità delle strisce pedonali;

3. realizzazione di altri attraversamenti pedonali, ad esempio in contrada Severini di Treglio;

4. manutenzione urgente del manto stradale, pieno di buche e avvallamenti;

5. pulizia periodica della zanella in cemento della strada provinciale;

6. riduzione del limite di velocità a cinquanta chilometri orari;

7. installazione di un rilevatore fisso di velocita (autovelox);

8. posizionamento lungo questa tratta stradale di centraline di rilevamento della qualità dell’aria;

9. realizzazione urgente di almeno altre due rotonde: una in prossimità dell’incrocio per Treglio (contrada Severini), l’altra all’incrocio con la strada comunale di Rocca San Giovanni (ingresso Thema Polycenter);

10. soppressione della tratta ferroviaria ex-Sangritana e sua sostituzione con una pista ciclopedonale.