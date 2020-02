La Virtus Cupello rallenta il Lanciano al "Biondi", Bacigalupo ko col Nereto

Un punto che forse non serve a nessuno. La partita del "Biondi" tra Lanciano e Virtus Cupello termina con un pareggio a reti bianche. I rossoneri ripiombano a -11 dalla capolista Castelnuovo Vomano che oggi ne ha fatte due all'Angizia Luco, mentre i cupellesi mettono in cassaforte un punticino prezioso, ma non utile per allontanarsi definitivamente dalla zona paly out.

Va anche peggio alla Bacigalupo Vasto Marina contro il Nereto, squadra terzultima in classifica. Palladini e Antonacci su rigore, entrambi nel primo tempo, condannano i vastesi.

Domenica prossima sfida esterna impegnativa per il Lanciano in casa della Torrese. La Virtus Cupello riceverà l'Alba Adriatica, terza forza del campionato, e la Bacigalupo sarà ospitata dal Penne.

LA 26ª GIORNATA

Alba Adriatica - Paterno 1-0

Bacigalupo Vasto Marina - Nereto 0-2

Capistrello - Penne 0-0

Castelnuovo Vomano - Angizia Luco 2-0

Lanciano - Virtus Cupello 0-0

Pontevomano - Acqua&Sapone 0-0

Renato Curi Angolana - Torrese 2-2

Sambuceto - Il Delfino Flacco Porto 1-1

Spoltore - Nerostellati 0-2

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 65

Lanciano 54

Alba Adriatica 46

Torrese 43

Capistrello 39

Penne 38

Acqua&Sapone 38

Spoltore 37

Angizia Luco 35

Nerostellati 35

Il Delfino Flacco Porto 34

Virtus Cupello 32

Sambuceto 32

Bacigalupo Vasto Marina 30

Pontevomano 29

Nereto 28

Renato Curi Angolana 23

Paterno 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Acqua&Sapone - Sambuceto

Angizia Luco - Pontevomano

Il Delfino Flacco Porto - Renato Curi Angolana

Nereto Calcio - Castelnuovo Vomano

Nerostellati - Capistrello

Paterno - Spoltore

Penne - Bacigalupo Vasto Marina

Torrese - Lanciano

Virtus Cupello - Alba Adriatica