"I colori della musica" sul palco del teatro Fenaroli

Saranno “I colori della musica” a salire sul palco del teatro Fenaroli per il secondo appuntamento con la trilogia “Crescendo. La musica come non l’avete mai vista”, inserita nella stagione 2019/2020 ed a cura dell’associazione MusArt.

Ed è proprio “I colori della musica" il titolo della performance che vedrà impegnati Claudio Santangelo alla marimba (considerato dalla critica uno dei migliori marimbisti in Italia) e Stefano Delle Donne al violino con un programma virtuosistico dedicato ai grandi classici della musica - arie d'opera, brani sinfonici, tango e musiche da film - arrangiati dallo stesso Duo in chiave originale e frizzante.

Sul palco anche le danzatrici Eleonora Giancristofaro, Anna Giancristofaro, Arianna Di Camillo e Barbara Di Campli ad interpretare i capolavori musicali con coreografie originali in abiti di Antea Spose. Uno spettacolo che sottolinea la simbiosi tra le arti.

A fine concerto, consueto brindisi con gli artisti.