Riaperto il doppio senso di marcia nell’ultimo tratto di corso Trento e Trieste

Torna a doppio senso di marcia il tratto carrabile di corso Trento e Trieste compreso tra piazza Plebiscito e via Salita delle Poste. È stata pubblicata questa mattina l'ordinanza del dirigente del settore Programmazione Urbanistica, Mobilità e Traffico, Andrea De Simone, che ha disposto il ripristino del doppio senso di marcia dopo i lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, su richiesta del dirigente del settore Lavori Pubblici, Luigina Mischiatti.

Nel dettaglio, l'ordinanza pubblicata questa mattina revoca l’ordinanza n. 220 del 18 agosto 2018 e al contempo istituisce: il doppio senso di marcia su corso Trento e Trieste, nel tratto compreso tra largo Berenga e via Salita della Posta; un parcheggio per cicli e motocicli su corso Trento e Trieste nel tratto compreso tra i civici 2 e 8 ed uno nel tratto compreso tra i civici 36 e 40; un parcheggio per veicoli, parallelo al senso di marcia, nelle giornate lavorative limitato al massimo di un'ora di sosta, su corso Trento e Trieste, nel tratto compreso tra i civici 8 e 36; il divieto di fermata su corso Trento e Trieste, nel tratto compreso tra via Salita della Posta e largo Berenga; il divieto di fermata, su entrambi i lati, su via Salita della Posta, nel tratto compreso tra via Abruzzi e corso Trento e Trieste; l’obbligo di svolta a destra su via Salita della Posta, all’intersezione con corso Trento e Trieste, per chi percorre via Salita della Posta provenendo da corso Bandiera/via Piave; l’obbligo di svolta a sinistra, su corso Trento e Trieste, all’intersezione con l’area riservata al transito dei pedoni, per chi percorre corso Trento e Trieste provenendo da piazza Plebiscito; il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate su corso Trento e Trieste nel tratto compreso tra largo Berenga e via Salita della Posta e su via Salita della Posta nel tratto compreso tra via Abruzzi e corso Trento e Trieste.

“Grazie al sistema computerizzato di monitoraggio dell'area interessata dalla voragine dell'agosto 2018, attraverso i sensori installati in due riprese nei mesi scorsi, dopo aver raccolto dati e monitorato quotidianamente lo stato dei luoghi e del sottosuolo, di concerto e su richiesta del dirigente dei Lavori Pubblici, Luigina Mischiatti, è stato possibile riaprire al doppio senso di marcia il tratto del Corso Trento e Trieste dopo i noti fatti dell'agosto 2018. - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - Al momento sono garantite le condizioni di sicurezza per il ripristino del traffico veicolare su entrambe le carreggiate e da oggi sarà possibile tornare al doppio senso di marcia, con la possibilità di parcheggiare gratuitamente con disco orario al massimo per un'ora sul lato adiacente i portici comunali. Ringrazio gli uffici comunali e i tecnici - conclude Verna - che hanno lavorato e continuano a lavorare sulla questione del sottosuolo del centro storico di Lanciano, un tema di assoluta importanza cui stiamo dedicando grande attenzione”.