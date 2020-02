Dall’Azzurra Basket al raduno nazionale della Federazione Italiana Basket

Il Settore Squadre Nazionali Giovanili della Federazione italiana Pallacanestro ha convocato il coach Giacomo Cocchini, dell’Azzurra Basket di Lanciano, come giovane allenatore, al raduno Fip che si terrà a Battipaglia, in provincia di Salerno, dal 21 al 23 febbraio prossimi. Il raduno vedrà allenare i migliori atleti classe 2006 del centro sud.

Cocchini, di Fossacesia, classe 1993, è impegnato nell’Azzurra Basket dalla stagione 2015-2016, dove ha ricoperto ruoli da allenatore delle Giovanili e assistente in serie D. “È motivo di grande orgoglio e vanto – dice Ezio Grappasonno, presidente Azzurra Basket - vedere un allenatore, che ha avviato la sua formazione nella nostra scuola sportiva, tra le fila dello staff di un raduno nazionale che vedrà in campo atleti di tutta Italia”.

“Sono felice di questa convocazione. - afferma Cocchini -. È un'opportunità che mi farà stare al fianco di uno staff tecnico di alto livello. Un'esperienza che intendo vivere con il massimo entusiasmo, in modo che sia uno step in più per la mia formazione. A tal proposito ringrazio il Comitato nazionale allenatori Abruzzo per avermi scelto. Ringrazio lo staff Azzurra per le opportunità di crescita che mi ha dato in questi anni: farò in modo di portare alto il nome di questa famiglia”.