Unibasket Lanciano fermata dalla Bramante Pesaro

Non bastano all’Unibasket una rinnovata grinta e tanta forza di volontà per interrompere la serie negativa e tornare alla vittoria tra le mura amiche. Al termine di una partita intensa e in discussione fino agli ultimi secondi è la Bramante Pesaro, sul parquet del Palazzetto dello Sport di Lanciano, a conquistare i due punti in palio fissando il risultato sul 68 a 63.

Il Lanciano, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di essere ben’altra squadra rispetto a quella vista domenica scorsa con il Vasto ma purtoppo questo ritrovato e positivo atteggiamento non è bastato per ritornare a sorridere con una vittoria.

Tra due settimane a Falconara (il prossimo weekend la C Gold si ferma) bisognerà ripartire dalla voglia vista oggi per conquistare i due punti ed approcciare nella maniera migliore possibile gli ultimi appuntamenti di regular season.