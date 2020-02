Giorno del Ricordo, "Partecipare è importante per ricordare e sensibilizzare"

“Solo la memoria di quanto accaduto può impedire che le atrocità del passato possano ripetersi ancora”.

Lo scrivono, in una nota, i componenti del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lanciano, Paolo Bomba, Gabriele di Bucchianico, Roberto Gargarella, annunciando la partecipazione alla cerimonia di oggi, lunedì 10 febbraio, in piazza Martiri delle Foibe.

Il Giorno del Ricordo è stato istituito dal Parlamento Italiano in memoria della tragedia che ha colpito gli italiani, di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo istriano dalmata dalle loro terre.

“I massacri delle Foibe e l’esodo dalmata-giuliano sono una pagina di storia che per molti anni l’Italia ha voluto dimenticare. Nel 2005 - commentano i consiglieri - gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il Giorno del Ricordo in memoria dei quasi ventimila nostri fratelli torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia comunista di Tito alla fine della seconda guerra mondiale. Dopo tanto silenzio una legge nata per commemorare, ricordare e far conoscere il dramma delle foibe. Parteciperemo alla commemorazione per dire tutti insieme un forte NO, - concludono - senza se e senza ma ad ogni forma di violenza e di persecuzione da qualsiasi parte arrivi”.