Miccichè spinge il Lanciano, perdono Virtus Cupello e Bacigalupo Vasto Marina

Una vittoria di misura e il divario con la capolista che si accorcia a -9. Il Lanciano nel segno di Miccichè supera il fanalino di coda Paterno non senza difficoltà. La rete decisiva arriva al 24'pt. In trasferta contro l'Acqua&Sapone, la capolista Castelnuovo non va oltre il pari a reti bianche e si deve accontentare di un punto.

Male le squadre vastesi. La Bacigalupo Vasto Marina non riesce a recuperare la rete al 4° minuto di gioco segnata da Di Girolamo e perde 1 a 0 contro l'Angizia Luco in trasferta.

La Virtus Cupello viene sconfitta dall'abbordabile Renato Curi Angolana ora terzultima. Il rigore di Pendenza al 10'pt non basta: Cellucci (42'pt), Farias (56'st) e di nuovo Cellucci (80'st) ribaltano la gara.

LA 25ª GIORNATA

Acqua&Sapone - Castelnuovo Vomano 0-0

Angizia Luco - Bacigalupo Vasto Marina 1-0

Nereto - Capistrello 1-1

Nerostellati - Alba Adriatica 2-0

Paterno - Lanciano 0-1

Penne - Spoltore 1-0

Pontevomano - Sambuceto 1-0

Torrese - Il Delfino Flacco Porto 1-2

Virtus Cupello - Renato Curi Angolana 1-3

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 62

Lanciano 53

Alba Adriatica 43

Torrese 42

Capistrello 38

Spoltore 37

Acqua&Sapone 37

Penne 37

Angizia Luco 35

Il Delfino Flacco Porto 33

Nerostellati 32

Virtus Cupello 31

Sambuceto 31

Bacigalupo Vasto Marina 30

Pontevomano 28

Renato Curi Angolana 22

Nereto 20

Paterno 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Paterno

Bacigalupo Vasto Marina - Nereto Calcio

Capistrello - Penne

Castelnuovo Vomano - Angizia Luco

Lanciano - Virtus Cupello

Pontevomano - Acqua&Sapone

Renato Curi Angolana - Torrese

Sambuceto - Il Delfino Flacco Porto

Spoltore - Nerostellati