In piazza in 500 per gridare insieme: "Bullo, giù la maschera!"

Sono stati oltre 500 gli studenti scesi in piazza stamattina in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo in quella che è stata sì una festa con musica e divertimento, ma anche un momento di riflessione per ragazzi, genitori ed insegnanti su un fenomeno per cui è meglio informarsi, sensibilizzare e prevenire.





















Alla manifestazione hanno partecipato le scuole dell’istituto comprensivo “Mario Bosco”, scuola dell’infanzia “Maria Vittoria”, scuola elementare “Eroi Ottobrini” e scuola media “Mazzini”; il comprensivo “Don Milani”, una parte del comprensivo di Tornareccio ed il Kiwanis club di Pescara impegnato nell’aiuto e difesa dei minori e nella lotta per i diritti dei bambini e degli adolescenti.