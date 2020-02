"Bullo, giù la maschera!", anche le scuole di Lanciano in piazza contro il bullismo

Ci saranno anche 500 studenti di Lanciano in piazza contro il bullismo il prossimo 7 febbraio in occasione della Giornata contro il bullismo e della Giornata europea della sicurezza in rete indetta dalla commissione europea (safer internet day).

Il titolo stabilito dal Miur per la campagna nazionale è il “Nodo blu - le scuole unite contro il bullismo”.

Gli studenti del comprensivo “Mario Bosco”, della scuola dell’infanzia "Maria Vittoria", della scuola elementare "Eroi Ottobrini", della scuola media "Mazzini" e del comprensivo "Don Milani", sfileranno dal piazzale della stazione, fino in piazza Plebiscito per sensibilizzare e sensibilizzarsi contro bullismo e cyberbullismo. Il simbolo centrale proposto per l’allestimento sarà la maschera che diventa così uno strumento di difesa, fuga e falsità.

Alle 12 sarà la volta del flash mob in piazza Plebiscito. La musica lascerà spazio al silenzio ed allo squillo della sirena di una nave e in quel momento ognuno griderà “bullo, giù la maschera!” per lasciare posto a canti, balli e divertimento.