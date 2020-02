Cresce il gruppo rosa dell’Azzurra Basket

Cresce il gruppo rosa della società sportiva Azzurra Basket di Lanciano. Sono 26 le ragazzine, dai 7 agli 11 anni, tra Lanciano e Casoli, che praticano pallacanestro.

“Una disciplina – dice Anna Maria Di Rocco, responsabile Minibasket del settore femminile – a cui le bambine difficilmente si avvicinano, perché le famiglie di solito preferiscono altre attività. Ma – aggiunge – in questi anni abbiamo lavorato sodo per creare questa squadra, che sta crescendo”.

Allenamenti due volte a settimana, sia da sole che con i maschi, e una solida preparazione. “In Abruzzo – prosegue Di Rocco – sono pochissime le società sportive che possono vantare di avere squadre femminili in questo campo”. Le ragazze sono impegnate nel campionato Esordienti, oltre a partecipare a mini tornei. “Ci piacerebbe – continua la responsabile – che i numeri salissero ulteriormente. E per questo stiamo portando avanti anche progetti-scuola: per far avvicinare i più piccoli al basket, facendolo provare e sperimentare direttamente”.

Gli istruttori del settore femminile sono Stefania Mattioli e Francesco Frattura.