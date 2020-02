2 a 0 interno del Lanciano, pari Bacigalupo, trasferta vincente della Virtus Cupello

Due a zero per non perdere ulteriore terreno e continuare a tenere accesa una piccola speranza magari rosicchiando qualche lunghezza. Il Lanciano si disfa dei Nerostellati con una rete per tempo – tocco sotto porta di Quintiliani e gran gol all'incrocio di Gragnoli – e si avvicina di due punti alla capolista pur restando, la distanza, notevole. Oggi nel derby col Pontevomano il Castelnuovo ha pareggiato 1 a 1 e ora è a +11 dai rossoneri.

La domenica della Bacigalupo Vasto Marina finisce con un punto contro l'Acqua&Sapone: 2 a 2 firmato Stafa e Letto per i vastesi e Petito e Catenaro per gli ospiti.

Bella vittoria della Virtus Cupello in trasferta contro il Delfino Flacco Porto: 2 a 0 nel giro di quattro minuti che portano la firma di Pendenza e Battista.

LA 24ª GIORNATA

Alba Adriatica - Penne 0-0

Bacigalupo Vasto Marina - Acqua&Sapone 2-2

Capistrello - Angizia Luco 5-1

Castelnuovo Vomano - Pontevomano 1-1

Il Delfino Flacco Porto - Virtus Cupello 0-2

Lanciano - Nerostellati 2-0

Renato Curi Angolana - Paterno 2-0

Sambuceto - Torrese 0-2

Spoltore - Nereto 2-2

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 61

Lanciano 50

Alba Adriatica 43

Torrese 42

Capistrello 37

Spoltore 37

Acqua&Sapone 36

Penne 34

Angizia Luco 32

Virtus Cupello 31

Sambuceto 31

Il Delfino Flacco Porto 30

Bacigalupo Vasto Marina 30

Nerostellati 29

Pontevomano 25

Nereto 19

Renato Curi Angolana 19

Paterno 5