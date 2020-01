Oltre 200mila euro per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri scolastici

La Regione Abruzzo ha assegnato al Comune di Lanciano oltre 105mila euro per la fornitura gratuita e semigratuita dei testi scolastici degli studenti della scuola media e della scuola superiore per l'anno scolastico 2019/2020.

Il fondo assegnato è destinato al rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado e il 1° e 2° anno della scuola secondaria di secondo grado) e della scuola secondaria superiore (3° 4° 5° anno superiore). A questo fondo, destinato esclusivamente alla fornitura di testi scolastici, va aggiunto il residuo degli anni precedenti, pari a 96mila euro, per un totale complessivo di oltre 200mila euro.

Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti a Lanciano appartenenti a famiglie il cui Isee, in corso di validità, non superi il limite di 15.493,71 euro. L'ufficio Istruzione precisa che il calcolo dell'Isee deve essere fatto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2019, periodo d'imposta 2018: per il calcolo dell'Isee ci si può rivolgere all’Inps o ai Caf, i quali forniranno assistenza gratuita per il calcolo dell’Isee.

L'erogazione del rimborso avverrà in due modalità: la spesa da sostenere per le famiglie indigenti aventi diritto, segnalate dai Servizi Sociali ed Educativi, verrà rimborsata interamente e direttamente dal Comune di Lanciano alle librerie; la spesa sostenuta dalle altre famiglie aventi diritto verrà rimborsata interamente o parzialmente compatibilmente e proporzionalmente al numero delle domande che arriveranno.

La domanda, corredata di tutti i documenti richiesti dall'avviso pubblicato dall'assessore alla Pubblica Istruzione Giacinto Verna e dalla dirigente dei Servizi alla Persona Gabriella Calabrese, va presentata entro il 31 marzo 2020 all'Ufficio Relazioni con il Pubblico nelle ore di apertura al pubblico (lunedì-venerdì 8,30/12,30 martedì e giovedì anche dalle 16 alle 17). La modulistica per richiedere il rimborso è disponibile nelle segreterie delle scuole di frequenza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Settore Servizi alla Persona in Largo Tappia, 7 (0872/707423 rusi@lanciano.eu).