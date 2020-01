Pupillo replica a Schael: "Incontro deludente, fuori luogo i toni entusiastici"

“L’incontro con il direttore generale è stato deludente e mi sembrano fuori luogo le dichiarazioni del comunicato stampa inviato che lasciano capire che è iniziato un processo di miglioramento delle problematiche del Renzetti”. Replica così il sindaco Mario Pupillo alle dichiarazioni del direttore generale della Asl Lanciano Chieti Vasto, Thomas Schael, rilasciate solo ieri [LEGGI QUI].

“I toni rassicuranti e quasi entusiastici del DG sono assolutamente fuori luogo e confermano come sia distante l’interpretazione della realtà e le valutazioni che facciamo sulle prime azioni del Governo Marsilio che si traducono assolutamente mettendo in secondo piano il Renzetti. La cosiddetta priorità - dice il sindaco - sbandierata nella strategia aziendale si sta traducendo con lo spostamento altrove degli operatori sanitari per supplire carenze di altri pronto soccorso e con il declassamento dei servizi di Laboratorio Analisi, Centro Trasfusionale e Anatomia Patologica”.

Per Pupillo la cordialità istituzionale non si sta traducendo in strategia aziendale. “Nessuna risposta ho avuto sulla questione degli anestesisti. - spiega - Ho chiesto quando si sarebbe normalizzata la grave situazione di carenza degli anestesisti con circa 100 interventi rinviati ad oggi e 25 sedute operatorie saltate. Ho chiesto a che punto sono i lavori per aprire un passaggio dalla Nefrologia verso il corridoio ex medicina e geriatria ora chirurgia. Nessuna risposta. Ho sottolineato la mancanza di personale in nefrologia che agisce su tre punti di dialisi (Lanciano, Atessa e Casoli) con difficoltà a coprire le reperibilità. Nessuna risposta. Ho chiesto - prosegue il sindaco, che già una settimana fa aveva puntato il dito su Schael [LEGGI QUI] - di coprire gli organici di urologia e otorino per avere copertura dei turni e quindi la reperibilità nelle 24 ore come prevede un DEA di primo livello e mi sono sentito rispondere che non è necessaria tale tipologia organizzativa per essere classificato ospedale DEA di primo livello. Questa risposta mi ha allarmato”.

Risposta negativa anche alla richiesta di allestire HUB per laboratorio analisi nel presidio di Lanciano grazie alla favorevole collocazione geografica e ai risultati dei laboratori sempre ottimi.

In qualità di presidente della Provincia, Pupillo ha altresì chiesto di non modificare il servizio del 118 come attualmente organizzato. La medicalizzazione delle ambulanze è stata una conquista importante sopratutto nei territori più distanti dai pronto soccorso. “Appena avremo nominato il direttore sanitario aziendale” è la risposta che vince di aver avuto Pupillo alla richiesta dinominare i primari nelle specialità in cui sono state espletati dal marzo scorso i concorsi.

“È stato un incontro che ha mostrato tutta la indisponibilità della DG su problemi importanti e disfunzioni del Renzetti. Vogliamo dare priorità al Renzetti? - chiude Pupillo - Priorità significa mettere "prima" allora iniziamo creando l'Hub provinciale di Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica e centro trasfusionale a Lanciano, sfruttando la posizione baricentrica della città tra Chieti, Vasto e Sangro/Aventino. Partiamo da qua? Non servono fiori (foto e comunicati) ma opere di bene per il Renzetti (azioni decise e immediate)”.