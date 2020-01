Parte da Lanciano il "Popolo della Sinistra"

“Avremmo potuto scegliere di presentarci a Roma, in qualità di associazione nazionale, ma proprio perché vogliamo dimostrare la nostra vicinanza al popolo, abbiamo scelto Lanciano perché è da qui che siamo partiti e vogliamo restare sul territorio, lontano dai palazzi di potere”. Così Paolo Iasci, tesserato Pd, con Giuseppe Caniglia e Giuseppe D’Achille, ha presentato stamattina il Popolo della Sinistra, la nuova associazione politica nazionale che parte proprio da Lanciano.

Un’associazione che muove i suoi passi partendo dai valori della sinistra con la ferma volontà di non inserirsi nel vasto panorama partitico, ma proporsi come luogo di incontro, scambio ed in cui si ricerca quell’unità che da tanti anni manca alla sinistra.

“Noi non siamo per la frammentazione - dice Iasci - e partiamo già da una rete di gruppi e contatti in diverse regioni d’Italia che fanno riferimento ad una linea politica unitaria ben precisa ma ogni gruppo avrà, com’è giusto che sia, la propria autonomia decisionale. Nulla a che vedere con i 5 stelle, insomma”.

E non si riconosce neanche nel movimento delle Sardine questa nuova associazione che definisce sì, come qualcosa di positivo ma, nello stesso tempo, che possa essere ricollegato a “mode temporanee”. Esattamente ciò che il Popolo della Sinistra non vuole essere. E anche a livello locale le idee sembrano essere abbastanza chiare. “Sull’amministrazione di Lanciano non diamo un giudizio negativo, ma diciamo che si potrebbe fare molto di più. - spiega Paolo Iasci - Una volta formato il nostro gruppo locale di sicuro promuoveremo incontri con i nostri amministratori per portare nel palazzo le istanze dei cittadini. Dov’è che si può fare di più? Nel turismo, nell’economia verde e soprattutto nel sociale è mancato qualcosa che desse una vera impronta di sinistra a questo governo”.

Sono dunque aperte le iscrizioni a questo movimento che, al momento, non ha mire politiche ma, nelle prossime competizioni elettorali, promette di proporre un proprio candidato da fare sedere negli scranni che contano. “Le iscrizioni sono gratuite. - dice ancora il presidente nazionale - Chiederemo però un contributo a chi ha un reddito che supera i 30mila euro annui e a chiunque ricopra o abbia ricoperto un ruolo pubblico perché riteniamo doveroso dar loro una responsabilità in più”. Per iscriversi, si può consultare il sito da poco online www.popolodellasinistra.it.