Criticità all’ospedale di Lanciano, Schael: "Il Renzetti è la nostra priorità"

"La scelta del nuovo direttore sanitario, prevista per febbraio (sono già arrivate cinque domande, il relativo avviso scade il prossimo 31 gennaio), consentirà di accelerare la nomina dei direttori di unità operativa complessa attesi da tempo nell’ospedale di Lanciano (e non solo), sbloccando o riavviando i concorsi ereditati dall’attuale gestione aziendale". Ad assicurarlo è il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, che ha incontrato il sindaco di Lanciano e presidente della Provincia, Mario Pupillo.

Il manager nell'annunciare l’avvio di azioni per migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti del “Renzetti” ha parlato di "un’attenzione che palesemente è mancata negli anni precedenti e ha portato alle attuali difficoltà".

Nell'incontro, al quale ha partecipato anche Fulvio Moirano, già direttore dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e componente del gruppo di esperti voluto da Schael per sviluppare il "laboratorio unico", si è parlato di riorganizzazione delle attività di laboratorio analisi, centro trasfusionale, anatomia patologica e genetica, miglioramento della rete di emergenza-urgenza sul territorio, situazione complessiva dell’ospedale frentano come Dea di primo livello. Moirano e lo stesso direttore hanno assicurato che le attività di laboratorio analisi a servizio dei reparti dei singoli ospedali resteranno al loro posto così come la rete di punti prelievo (che eventualmente sarà potenziata). "Sarà invece concentrata in un’unica sede – dice la Asl – l’attività di lavorazione del sangue e di altro materiale biologico, garantendo a tutti i cittadini della provincia di Chieti una migliore qualità e uniformità dei risultati e la riduzione di uno sperpero di risorse: al momento ci sono otto laboratori analisi con apparecchiature e personale che ripetono identiche operazioni, con un evidente sottoutilizzo e un impiego antieconomico di reagenti e attrezzature".

"La riorganizzazione si può fare mettendo in primo piano qualità e centralità geografica – ha detto Pupillo – proponendo l’ospedale 'Renzetti' come hub ideale per l’aggregazione di Laboratorio analisi, anatomia patologica e centro trasfusionale in alternativa a Chieti".

Il sindaco ha inoltre lamentato la riduzione di sedute operatorie nel mese di gennaio e altre sofferenze dell’ospedale di Lanciano, indicando la necessità di riequilibrare quello che, a suo parere, è il reale sperpero di risorse, ovvero mantenere nettamente distinti due ospedali delle dimensioni di Chieti e Pescara a pochi chilometri di distanza. "Due realtà che avrebbero necessità di creare sinergie e andare verso forme di aggregazione per poter liberare risorse attualmente sottratte alla sanità pubblica nel resto della regione".

Thomas Schael ha inoltre informato Pupillo che un altro gruppo di esperti sta già lavorando sulla rete dei servizi di emergenza-urgenza: sono in corso simulazioni su quello che è l’attuale funzionamento di ambulanze, 118, continuità assistenziale, pronto soccorso, punti di primo intervento e, al tempo stesso, su ipotesi migliorative in grado di rendere più efficaci e appropriate le risposte alle necessità dei cittadini. Le ipotesi saranno illustrate il prossimo 19 febbraio al Collegio di direzione della Asl, prima della presentazione ai 104 sindaci in assemblea nella sede della Provincia di Chieti.