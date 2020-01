"In nomine Anxa", il nuovo gruppo indipendente di tamburi medievali

Sono 11, hanno all’attivo anni di esperienza all’interno dell’associazione Il Mastrogiurato, ma ora hanno deciso di intraprendere un percorso tutto loro, puntando solo sulle loro forze e sui loro… tamburi.

È il nuovo gruppo di tamburi “In nomine Anxa” composto da giovani lancianesi che, dopo l’ultima esibizione nell’edizione 2019 del Mastrogiurato, non senza coraggio, ha deciso di percorrere una nuova strada per fare nuove esperienze, insieme al presidente Andrea Strino.

“Abbiamo voluto metterci in gioco - dice la vicepresidente Valeria Gnagnarella a Zonalocale - ed iniziare questo nuovo percorso. L’entusiasmo per i nuovi progetti e per il futuro è tanto; ora siamo solo alla ricerca di una sorta di mecenate che voglia sponsorizzarci per permetterci di dotarci di tutto il materiale di cui abbiamo bisogno ed iniziare davvero di slancio”.

La volontà, infatti, è quella di uscire, viaggiare ed esibirsi nelle manifestazioni medievali e si parte già da un contratto annuale con un noto ristorante a tema della zona. “Vogliamo assolutamente implementare il nostro gruppo - dice ancora Valeria - e speriamo che in tanti vogliano aderire a questa nostra nuova iniziativa”. Per chi fosse interessato, può mandare una mail a innomineanxa@gmail.com.