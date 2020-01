Colpo dell’Unibasket a Foligno, i frentani battono la capolista

Colpo del Lanciano che, nel secondo anticipo del sabato in programma per il terzo turno di ritorno del Campionato di Serie C Gold Nazionale, espugna il Pala San Pietro di Foligno mettendo alle corde dopo un grande prestazione di squadra, la capolista del girone che si arrende con il risultato di 87 ad 80.

È una vittoria pesantissima quella colta ieri sera in terra umbra dagli uomini di Corà che, trascinati da un monumentale Povilas Cukinas, hanno dimostrato di meritare senza alcun dubbio la vittoria costringendo il Foligno ad inseguire (ad eccezione del primo quarto finito in parità) per tutto l’arco della gara.

I due punti in palio prendono quindi la strada per l’Abruzzo e sono ancora più importanti se si considera l’indubbio valore dei falchi biancoblu che, oltre ad essere tutt’ora primi, avevano colto proprio sul parquet di casa alcuni dei successi più importanti. Per la cronaca, oltre al Lanciano, soltanto il Matelica era riuscito fino ad ora con un successo dal Pala San Pietro.

L’Unibasket conferma inoltre la sua “vocazione” da trasferta ed il suo particolare feeling con l’Umbria avendo già superato fuori casa tutte le altre compagini regionali (Assisi, Perugia e Val di Ceppo). Proprio quest’ultimi saranno i prossimi avversari dei Frentani che torneranno in campo domenica prossima alle ore 18.